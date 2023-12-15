Gaziantep'te Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 kişiyi kasten öldürmek, 1 kişiyi yaralamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla tehdit etmek suçlarından aranan şüpheli, polis tarafından gizlendiği adreste yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 kişiyi kasten öldürmek, 1 kişiyi de yaralamak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit etmek suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince gizlendiği adreste yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelinin ilçede bir evde saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, daha önce 2 kişiyi kasten öldürdüğü, 1 kişiyi kasten yaraladığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ve birden fazla kişiyi silahla tehdit ettiği iddia edildi. - GAZİANTEP