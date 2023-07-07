Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulma Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Vatandaşlara broşürler dağıtan ekipler, boğulma vakalarına yönelik bilgilendirme yaptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Su Hayattır Can Almasın" sloganıyla hazırladığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Ziyaret ettikleri vatandaşlarla sohbet eden ekipler, boğulma vakalarına yönelik ilk yardım nasıl yapılır, alınacak tedbirler, çeken akıntı nedir, akıntıya karşı ne yapmalı konusunda bilgilendirme yaptı.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, polise teşekkür etti.