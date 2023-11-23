Gaziantep'te Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 2 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 ayrı evden ziynet eşyaları, para, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve saat ile para çalınma olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP