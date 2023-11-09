Gaziantep'te Zabıta Ekipleri İşletmeleri Denetledi
Ekonomi Haberleri
Gaziantep'in Nizip ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi ve ekmeklerin gramajları tartıldı. Ekipler, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerini sürdürecek.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.
Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak için özellikle halkın yoğun şekilde hizmet aldığı kasap, market ve fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.
Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda ekmekleri tartarak gramajlarına baktı.
Ekiplerin, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceği belirtildi.???????