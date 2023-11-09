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Gaziantep'te Zabıta Ekipleri İşletmeleri Denetledi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi ve ekmeklerin gramajları tartıldı. Ekipler, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerini sürdürecek.