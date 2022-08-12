Gaziantep haber: BAKAN KURUM, GAZİANTEP'TE

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nizip ilçesinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile birlikte Nizip'te yapımı süren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Halkla sohbet edip, tesis hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Bu tesisi yıl sonu veya önümüzdeki yıl başında devreye alacağız. Bu çerçevede de Nizip'teki tüm evsel atıklar arıtılarak, Nizip Çayı'na bırakılacak. Buradaki arıtılan su da yine tarımda, üretimde geri dönüştürülerek, üretime katkı sağlayacak. Atık su arıtma tesisimiz, kentimize hayırlı olsun" diye konuştu.