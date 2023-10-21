Gaziantep'te Av Bayisinde Kaçak Silah Operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir av bayisinde yapılan denetimde faturası olmayan 61 adet kurusıkı tabanca, seri numarası kazınmış 21 adet tüfek ile muhtelif silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir av bayisinde yapılan denetimde faturası olmayan 61 adet kurusıkı tabanca, seri numarası kazınmış 21 adet tüfek ile muhtelif silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir av bayisinde denetim yaptı. Yapılan denetim sonucunda faturası olmayan 61 adet kurusıkı tabanca, seri numarası kazınmış 21 adet tüfek ile muhtelif silah parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP