Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Takip sırasında kaza yapan husumetli iki aile silahlı çatışmaya girdi; 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine giden otomobile, arkalarından gelen ve içerisinde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine giden otomobile, arkalarından gelen ve içerisinde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobil çarptı. Kazadan sonra taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten dönen İbrahim Sepil'in kullandığı 63 DP 028 plakalı otomobil, Birecik ilçe girişinde daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle husumetli oldukları Yatas ailesi fertlerince kullanılan aracın çarpmasıyla durduruldu. Araçtan inen İbrahim Sepil ve yanında bulunan Arap Sepil ile Yatas ailesi mensupları arasında silahlı kavga çıktı. Tüfek ve tabancalardan çıkan kurşun ve saçmaların isabet ettiği; İbrahim Sepil, Arap Sepil ve Adil Yatas yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralanan 3 kişiyi Gaziantep ve Birecik'teki hastanelere kaldırdı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title