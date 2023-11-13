Nizip'te "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi

Ak Parti Nizip İlçe Başkanı Muharrem Cankesen, "Gençlik Buluşması" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

İlçe binasında düzenlenen programda, Cankesen, gençlerle sohbet etmenin ve onların fikirlerini dinlemekten memnun olduğunu söyledi.

Ak Parti'nin daima gençlere önem veren bir parti olduğunu ifade eden Cankesen, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partimize genç kardeşlerimizin gösterdiği ilgi ve teveccühün her geçen gün artması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. AK Parti çatısı altındaki genç kardeşlerimiz her zaman değer görmüş ve bundan sonrada değer görmeye devam edecektir. Çünkü, bizler gençlerimizi seviyor ve önemsiyoruz. Bu sevginin ve önemin boşa gitmediğini bize verdikleri desteklerle gösteren gençlerimizin 31 Mart seçimlerinde de verecekleri destekle göstereceklerine inancım tamdır. AK Parti bir gençlik hareketinin temsilidir. AK Parti gençlerin partisidir."

AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanı Mesut Hüseyin Ataoğlu ise katılanlara teşekkür etti.

Program soru-cevap şeklinde devam etti.