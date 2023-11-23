Şehit Teğmen Öztürkmen'in ismi Nizip'teki kütüphanede yaşatılacak

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in adı Gaziantep'in Nizip ilçesindeki okulda oluşturulan kütüphaneye verildi.

İlçedeki Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yer alan kütüphanenin yenilenmesi ve genişletilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamdaki çalışmalara, 2022 yılında şehit düşen Şehit Teğmen Öztürkmen'in silah arkadaşları da katkıda bulundu.

Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in adının verildiği kütüphane çalışmaların ardından hazır hale getirildi.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, açılışta vatan için canını feda eden şehitlere minnettar olduklarını söyledi.

Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının gelecek nesiller için önemine işaret eden Uğurlu, "Burada okuyarak ve öğrenerek vakit geçirecek olan öğrencilerimiz, aynı zamanda şehidimizi de yad etmiş olacak. Bu nedenle şehidimizin unutulmaması adına yapılan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şehidin annesi Gülcan Öztürkmen ise kütüphanenin yapımında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Oğlunun isminin verildiği kütüphaneden yeni nesillerin faydalanacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Öztürkmen, "Benim şehidim okumayı seven, vatanını, ülkesini seven bir insandı. İnşallah burada okuyacak çocuklarımız da onun gibi vatanına milletine sadık olurlar. Benim buradan anne ve babalardan bir isteğim olacak, ne olur evlatlarını güzel bir şekilde yetiştirsinler." diye konuştu.

Baba Derde Öztürkmen de kütüphanede ülkeye faydalı nesillerin yetişmesi temennisinde bulundu.

Açılışa Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Özcan ile diğer ilgililer katıldı.