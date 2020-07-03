Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (12 - Yeniden)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (12 - Yeniden)

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi öldü, 97 kişi de yaralandı.

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (12 - Yeniden)
03.07.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:52
SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi öldü, 97 kişi de yaralandı. Patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardında patlarken, çıkan yangın hem havadan hem de karadan müdahaleyle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında, saat 11.10 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı, fabrikada yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Olay sırasında fabrikada bulunan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 97 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, UMKE ve ambulans sevk edildi. Düzce ve Kocaeli'den de takviye ekipler bölgeye sevk edildi.Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, çevredekileri uzaklaştırdı. Yaralılar, ambulanslarla Hendek ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 16'sına ayakta müdahale edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü.KONTROL ALTINA ALINDIYangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika binaları patlamaların şiddetiyle büyük zarar görürken, çatılarında sadece profil demirlerinin kaldığı, bazı binaların ise duvarlarının dahi yıkıldığı görüldü.FABRİKADA 110 TON PATLAYICI VARDISakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrikanın deposunda ise 110 ton patlayıcı ve havai fişek olduğunu söyledi.3 BAKAN OLAY YERİNDEBu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlamanın ardından bölgeye geldi. Bakanlar, bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.BAKAN KOCA: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 97 KİŞİ YARALANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bakan olarak Hendek'te olan bu patlama sebebiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada daha önce benzer şekilde 2 bu büyüklükte olmayan patlamanın olduğunu biliyoruz. Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 5 toplam hastanemize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16 tanesi taburcu edildi. 1 kişi şu an ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. 31 yaşında olan bir vatandaşımız. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren 2 ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş oldular. Ben bütün milletimize bu anlamda başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim tekrar yaşatmasın" dedi.BAKAN KOCA GAZLARA KARŞI UYARDIBakan Koca, "Kimyasal bir tepki var mıdır?" sorusunu, "Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit, sülfürdioksit gibi gazlar bulunuyor. O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını ve kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" diye konuştu.FABRİKADA TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 186Bakan Koca, fabrikada 186 kişinin çalıştığını açıklayarak, "Çalışan sayısı güvenlikle birlikte toplam 186. Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 96 kişi hastanelerde olduğu için. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 60 civarında ama 15, hatta 20'ye yakın kişinin erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor" dedi.BAKAN SOYLU: PATLAMAYLA İLGİLER PAYLAŞILACAKİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda sayın başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde elbette ki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiği konusundaki çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip, kamu ile paylaşılacaktır" diye konuştu.Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün çalışanlarımızın ailelerine tek tek hane ziyaretlerine başladık. Sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Rabbim bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin. Bir daha yaşatmasın" dedi.YAKINLARI YARALANDIFabrikada kızı, damadı, yeğeni ve kardeşi çalışan Adil Ün, yeğeni Halis Yılmaz'dan haber alamadığını ifade ederek, "Benim kızım var, kardeşim var, damadım var burada çalışan. Bir de yeğenim var. 4 yakınım burada çalışıyor. 3'üne ulaştık, 1'ine ulaşamadık. Hastanelere baktık. Bir yakınıma ulaşamadık. Bilgi vermediler. Çok endişeliyiz. Bize bir bilgi gelmedi. Ulaşamıyoruz. Kızım sağlam. Damadımda hafif yara var. Kardeşimde bir şey yok ama yeğenimden haber yok" dedi.PATLAMADAN KURTULDUPatlama sırasında fabrikada çalışan ve yara almadan kurtulmayı başaran Faik Gün ise olay anını şöyle anlattı: "Ben olay anında fabrikada ip sarıyordum. Ben de patlamaları duydum. Dışarıya çıkma şansım olmadı. Sonra arka taraftan kaçtık. Bazı vatandaşları da kaçırdık. Patlama çok güçlüydü. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Patlamanın sesini duydukça dışarı çıkmaya çalıştım. Arka tarafa kaçtım. Zaten yarısı çıkmıştı dışarı. Ben çıkarken içeride kalanlar vardı. Patlamalar depoların tarafından gelmişti. Sesler öyle geldi. Ben kendim ip sarıyordum. Sonra patlamaları duyunca kaçtım."Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Sakarya

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu Haber
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı Haber
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü Haber
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Saruhan Oluç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Ozan Güven Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu
Spor Falcao Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sakarya Patlama Jandarma Ozan Güven
Şu an buradasınız: Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı (12 - Yeniden) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 17:06:27. #1.15#
title