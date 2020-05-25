Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, ihracat yüklerini Bulgaristan'a çıkarmak isteyen tırlar, bayramın ikinci gününde 2 kilometre kuyruk oluşturdu.
25.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:16
Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, ihracat yüklerini Bulgaristan'a çıkarmak isteyen tırlar, bayramın ikinci gününde 2 kilometre kuyruk oluşturdu.
İhracat yüklerini Avrupa'ya götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 kilometre uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Yetkililer uzun araç kuyruğunun Bulgaristan tarafında bulunan Lesova Sınır Kapısı'nda, pandemi nedeniyle uygulanan sağlık tedbirleri nedeniyle oluştuğunu belirtti. - EDİRNE
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Kaynak: İHA