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Bulgaristan'da Uluslararası Kırım Platformu kapsamında 'İkinci Karadeniz Güvenlik Konferansı' düzenlendi

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Bulgaristan'da Uluslararası Kırım Platformu kapsamında "İkinci Karadeniz Güvenlik Konferansı" düzenlendi.

Bulgaristan ve Ukrayna dışişleri ve savunma bakanlıkları ile Ukrayna Savunma Stratejileri Ajansının işbirliğiyle başkent Sofya'da bulunan Merkez Orduevi'nde gerçekleştirilen konferansa katılan diplomatlar, Karadeniz Bölgesi'ndeki güvenlik sorunlarını ve jeopolitik gelişmeleri ele aldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Stefan Dimitrov, açılış konuşmasında ülkesinin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam desteğini sürdürdüğünü belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nin güvenliğine yapılan her türlü yatırım, aslında Avrupa-Atlantik Bölgesi'nin barış ve özgürlüğüne yapılan yatırım niteliğindedir. Karadeniz'deki istikrarsızlık, diğer ülkeler için kilit önemdedir." dedi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov da konferansın Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya verilen desteğin ifadesi olduğunu söyledi.

Ülkesinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurgulayan Zapryanov, "Ne kadar uzun sürerse sürsün, Ukrayna'ya desteğimizden asla vazgeçmeyeceğiz çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra dünyamız artık eskisi gibi değildir. Ukrayna'daki savaş, Bulgaristan dahil çevredeki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya, bölgeyi savaş alanı olarak görüyor"

Konferansa görüntülü bağlantıyla katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye ve Romanya için kilit öneme sahip Karadeniz'de güvenliğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuleba, "Hepimiz (Karadeniz'de) barış, huzur ve ekonomik kalkınmanın olduğu bir bölge görmek istiyoruz. Ne yazık ki Rusya, bölgeyi savaş alanı olarak görüyor." diyerek, ülkesine ilave hava savunma sistemleri sağlanması çağrısını yineledi.

Konferansa video mesaj gönderen Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejconovic Burcic, "Avrupa Konseyi, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne odaklı bir örgüt olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt verme yükümlülüğünü taşıyor. Sürdürülebilir barış sağlanmasının kilit noktası budur." diye konuştu.

"Karadeniz'deki müttefiklerimiz, ABD'ye güvenebilirler"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da video mesajında, "Karadeniz'deki müttefiklerimiz, bölgeyi daha güvenli, daha müreffeh ve daha entegre hale getirmek için ABD'ye güvenebilirler. Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkabilmesi için bu ülkeye verdiğimiz desteği sürdürmeliyiz." dedi.

Konferansa katılan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk de Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini savaştan önce başlattığını ve sürdüreceğini söyledi.

Öztürk, TBMM'nin Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'de ortak mayın arama çalışmaları için üçlü anlaşmayı onayladığını belirtti.

Yerli ve yabancı siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda diplomatın katıldığı konferansta Karadeniz Bölgesi'ndeki yerel ve jeopolitik tehditlerle Ukrayna için savunma stratejilerinin ele alındığı paneller düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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