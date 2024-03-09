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Edirne Kapıkule Sınır Kapısında 12 Bin 560 Paket Sigara Yakalandı

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Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo sınır kapısına geçiş yapan bir kargo aracında yüklü olan mobilyalar arasında 12 bin 560 paket sigara yakalandı. Türkiye'den Almanya ve Fransa'ya grupaj eşya taşıyan bir Türk vatandaşının kullandığı yabancı tescilli kargo minibüsü kontrol noktasına geldi. Yatak odalarına ait 13 adet döşemeli panelin boşluklarında yapılan gümrük incelemesinde 12 bin 560 paket bulundu. Farklı markalardaki sigaraların toplam 43 bin Euro değerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı. - EDİRNE

Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo sınır kapısına geçiş yapan bir kargo aracında yüklü olan mobilyalar arsında 12 bin 560 paket sigara yakalandı.

Türkiye'den Almanya ve Fransa'ya grupaj eşya taşıyan bir Türk vatandaşının kullandığı yabancı tescilli kargo minibüsü kontrol noktasına geldi. Yatak odalarına ait 13 adet döşemeli panelin boşluklarında yapılan gümrük incelemesinde 12 bin 560 paket bulundu. Farklı markalardaki sigaraların toplam 43 bin Euro değerinde olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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