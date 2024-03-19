Bulgaristan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi Övdü

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, " Türkiye, bizim geleneksel ve önemli bir komşumuz ve dostumuzdur." dedi.

Radev, Bulgaristan'da görevini tamamlayacak olan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e birinci derece "Madara Atlısı" devlet nişanını takdim etti.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende konuşan Radev, nişanın, Büyükelçi Sekizkök'e başarılı ve verimli görev döneminin sonunda ikili ilişkilerin pekiştirilmesi ve geliştirilmesine olağanüstü katkılarından dolayı verildiğini söyledi.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin verimli geliştiğini dile getiren Radev, "Bulgaristan için Türkiye, bizim geleneksel ve önemli bir komşumuz ve dostumuz, NATO'da müttefikimiz, karşılıklı çıkar taşıyan çeşitli alanlarda stratejik ortağımızdır." diye konuştu.

Güvenlik, enerji ve ulaşım bağlantıları, sınır ve çevre koruması gibi alanlarda ikili işbirliğin yeni ve yapıcı çözüm arayışları gerektirdiğini belirten Radev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En yakın zamanda ülkelerimizin arasındaki ticaret mübadele hacminin stratejik hedef olan 10 milyar avroya ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye, Bulgaristan için stratejik yatırımcılardan biri oldu."

Büyükelçi Sekizkök

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan'daki 4 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Türk yatırımlarının Bulgaristan'da 2,5 milyar avroya, karşılıklı ticari mübadelenin de 7,5 milyar avroya ulaştığını aktaran Sekizkök, "Takdire değer bu başarıyı vizyon sahibi Türk ve Bulgar iş insanlarına borçluyuz. Onlara samimiyetle teşekkür ediyoruz." dedi.

İkili işbirliklerinden örnekler veren Sekizkök, "Türkiye sıvılaştırılmış doğal gaz kapasitelerini Bulgaristan'a açmıştır. İki ülke arasında her düzeyde ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği yapılıyor. Sağlanan bir mutabakat sayesinde Karadeniz'de ortak tehdit olan mayınları arama çalışmaları ortaklaşa sürdürülüyor." dedi.

Büyükelçi Sekizkök, 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk yardım ve kurtarma ekibi yollayan ülkelerden birinin Bulgaristan olduğunu hatırlatarak "Sayın Cumhurbaşkanı, Bulgar (yardım ekiplerindeki) kahramanlar, felaket bölgesinde yıkılan binaların altında kalan insanların hayatlarını kurtarmak üzere ilk ulaşanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Törende Sofya'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü heyeti ve parlamentoda temsili olan üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi milletvekilleri de hazır bulundular.