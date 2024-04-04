Edirne'de 15 ayrı suçtan aranan zanlı Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 15 ayrı suçtan aranması olan zanlı Bulgaristan'a kaçarken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan zanlılar ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Lalapaşa ilçesindeki devriye faaliyetleri esnasında 15 farklı suçtan aranması olduğu belirlenen zanlıyı askeri yasak bölgede yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.