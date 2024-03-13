Bulgaristan'da Tatil ve Spa Expo 2024 Fuarı Açıldı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dünyanın üç kıtasından turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren "Tatil ve Spa Expo 2024" uluslararası fuarı açıldı.

İnter Expo Center fuar merkezinde Bulgaristan Turizm Bakanlığının desteği ile 40. kez düzenlenen fuarın bu yıl partner ülkesi Madagaskar oldu.

Fuarda, Avrupa, Afrika ve Asya'dan turizm şirketleri temsil ediliyor.

Ziyaretçiler İngiltere, Türkiye, Çin, Yunanistan, Sırbistan, Hindistan, Moğolistan, Mauritius, Maldivler, Dubai, Finlandiya ve diğer ülkelerin turizm ürünleriyle tanışma fırsatı bulacak.

Fuar katılımcıları, ulusal ve bölgesel kurullar, endüstri kuruluşları, tur operatörleri, acenteler, oteller, SPA ve sağlıklı yaşam merkezleri gibi turizm alanındaki çeşitli kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bulgar turistlerin Türkiye'ye ilgisi

Fuarda Türkiye'ye tatil fırsatlarının tanıtıldığı stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Türkiye'ye turist gönderen acente temsilcileri, Bulgar turistlerin ilgisinin gittikçe arttığını belirtti.

Fuarda Türkiye'nin turistik yerlerini tanıtan bir tur operatörü şirketi temsilcisi Sevgin Şükrü, geçen yıl yaz başı ve sonbaharda en büyük ilginin Kapadokya'ya olduğunu dile getirdi.

Edirne ve İstanbul'un ister hafta içi, ister hafta sonu Bulgarların en çok tercih ettiği kısa süreli tatil destinasyonları olduklarını belirten Şükrü, şunları söyledi:

"Bizim ağırlıklı olarak çalıştığımız bölgeler Ege, Anadolu ve Trakya. Bulgar turistler tarihi yerleri ve turistik tesisleri tercih eder. İyi hizmet gördüklerinde kedilerini daha da iyi hissediyorlar." dedi.

Bulgaristan'da yaklaşık 15 yıldır hizmet veren bir turizm acentesinde çalışan Zeliha Beani de "Bulgar turistlerin Türkiye'deki turistik bölgelere talep ve ilgilerine en iyi şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz ve bu yoldan devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de bir turizm acentesi ile ortak çalışan Danail Miltenov ise "Türkiye, Bulgar turistler için oldukça çekici bir destinasyon sayılır. Biz, şirket olarak kaliteli hizmetle Türkiye'yi iyi bir turistik destinasyon olarak sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Fuarın ilk gününde ziyaretçilere yerel ve yabancı dans gösterileri de yapıldı.

15 Mart'a kadar sürecek fuarda farklı ülkelerin damak zevklerini tanıtan çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.