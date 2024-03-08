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Bulgaristan'da Plastik Paletler Arasında 377 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Yurt dışından getirilerek plastik paletler arasına konan 377 kilo 78 gram ağırlığındaki esrar, Kapıkule sınır kapısına gelemeden Bulgaristan gümrük memurları tarafından ele geçirildi. Almanya'dan Türkiye'ye taşınan plastik paletler gibi mallara ilişkin düzenli belgeleri ibraz eden şüpheli, esrarın değerinin 3 milyon euro olduğu belirtildi.

Yurt dışından getirilerek plastik paletler arasına konan 377 kilo 78 gram ağırlığındaki esrar, Kapıkule sınır kapısına gelemeden Bulgaristan gümrük memurları tarafından ele geçirildi.

Almanya'dan aldığı yükü Türkiye'ye getirmek isteyen 40 yaşındaki A.K., Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısından çıkış yapmak için Türkiye istikametindeki noktaya geldi. Almanya'dan Türkiye'ye taşınan plastik paletler gibi mallara ilişkin düzenli belgeleri ibraz etti. Beyan edilen mallar arasında kuru çimen kütlesi içeren 344 vakumlu plastik torbanın bulunduğu 12 karton bulundu. Esrara karşı reaksiyon gösteren uyuşturucu testi yapıldı. Narkotik maddenin toplam brüt ağırlığının 377 kilo 78 gram, yasal işlem fiyatlarına göre değerinin 3 milyon euro olduğu belirtildi.

Hapis ve para cezası ile cezalandırılacak

Haskovo Savcılığının kararıyla kamyon sürücüsü 40 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. Bulgaristan Bölge Savcısı Ivan Stoyanov, davanın özellikle ciddi olduğunu belirterek, yasada öngörülen cezanın 15 ile 20 yıl arasında hapis ve 200 bin ile 300 bin Bulgaristan Levası para cezası olduğunu açıklarken; suçlu hakkında kalıcı uzaklaştırma kararı talebi ile mahkemeye sunulacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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