Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan'da Hükümet Kurma Görevi Tamamlandı

Güncelleme:

Bulgaristan'da hükümet kurma görevi tamamlandı. Mariya Gabriel, kabine listesini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e teslim etti. GERB, PP ve DB'nin milletvekili sayıları Gabriel'in kabine listesinin güvenoyu alması için yeterli olacak.

Bulgaristan'da dün hükümet kurmakla görevlendiren Mariya Gabriel, kabine listesini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e teslim etti.

Parlamentoda en büyük siyasi parti olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) adına görevi alan Gabriel, listesinde, hem GERB partisinden hem de olası koalisyon ortakları Değişime Devam (PP) ile Demokratik Bulgaristan (DB) partilerinden isimlere yer verdi.

Gabriel'in listesinde PP ve DB'den isimlere yer vermesine rağmen üç parti arasında kesin bir koalisyon anlaşmasına henüz varılamadığı belirtiliyor.

5 Mart'ta istifasını sunan Başbakan Nikolay Denkov'un, Gabriel'in listesinde, Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Konularından Sorumlu Bakan olması öngörülüyor.

Mariya Gabirel, yeni kabinesiyle ilgili açıklamasında, "Anayasaya ve hukuka saygım sonsuzdur. Listemizde dengeli paylaşım ve sorumluluğa yer verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, kabine listesini güven oylamasına sunulmak üzere hemen parlamentoya sevk edeceğini duyurdu.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı GERB, PP ve DB'nin milletvekili sayıları Gabriel'in kabine listesinin güvenoyu alması için yeterli olacak. Ancak partiler arasında henüz kesin bir anlaşma bulunmaması nedeniyle sonucun oylamaya kadar tahmin edilemeyeceği ifade ediliyor.

Mutabakat sağlanması ve partilerin kabine taslağına destek vermeleri durumunda Gabirel'in hükümetin 9 ay iktidarda kalması öngörülüyor.

Gabriel'in listesinin parlamentoda güvenoyu alamaması halinde ise Bulgaristan'ın haziran veya temmuzda yeniden erken seçime gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Bulgaristan Hükümet Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title