Bulgaristan Parlamentosu Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov'un görevine son verildi

Bulgaristan Parlamentosunda yapılan oylamada Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov'un görevine son verildi.

Ülkede 9 Haziran'da eş zamanlı yapılacak erken genel seçimler ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi yapılan oturumda, 240 üyeli mecliste hazır bulunan 6 grubun 4'ünün talebi üzerine, Jelyazkov'un istifası 103 oya karşı, 129 oyla kabul edildi.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Böyle Bir Halk Var (ITN), Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu ve "Vızrajdane" (Yeniden Poğuş) Partisinin grupları uzun zamandır Jelyazkov'u mecliste "otoriter yönetim" uygulamakla suçluyordu.

Oy birliği sağlayan 4 grubun milletvekilleri gerekçelerinde ayrıca Jelyazkov'un dün yapılan oturumda sözde "Ermeni soykırımı kurbanları" anısına saygı duruşuna müsaade etmemesini de gösterdi.

Eski Başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi genel oturumda ve oylamada Jelyazkov'u savudu.

Borisov, yapılan oylamanın, parlamentoda yeni bir koalisyonun varlığını ortaya koyduğunu söyledi.

Oylama sonrası söz alan Jelyazkov, "Bazen sesinizi duyurmak için sessiz olmanız gerekir. Aktörler sahneye çıktıklarını düşünürken bazen darağacına da çıkabilirler." dedi.

Meclis yarın son oturumunu yapacak, daha sonra seçim kampanyaları nedeniyle tatil edilecek. Yarınki oturumu, başkan yardımcılarından biri yönetecek.