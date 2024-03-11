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Tekirdağ'da Uçmakdere, Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

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Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi, yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarının gözde adresi haline geldi. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerinde bulunan Uçmakdere, yamaç paraşütü yapmak isteyenleri gökyüzüyle buluşturuyor. İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, İran ve Orta Doğu ülkelerinden de turistler Uçmakdere'yi tercih ediyor. Bölgeye yapılan yatırımlar ve hizmetlerin artmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının da artması bekleniyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları devam ediyor. Ekstrem spor tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'de 12 ay boyunca uçuş yapılabildiğini söyledi.

İstanbul'a yakın olması dolayısıyla Uçmakdere'nin her zaman cazip bir uçuş noktası olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "İstanbul ve yakın illerden çok sayıda ziyaretçi buraya geliyor. Son dönemlerde de Bulgaristan, Yunanistan, İran ve Orta Doğu ülkelerinden de zaman zaman misafirler ağırlıyoruz. 2022 yılında 20 bin uçuş yapılmıştı. Uçuşlar geçen yıl 30 bine yaklaştı, bunlardan 4 bini yabancı turistlerin yaptığı uçuşlar. Bu yılın Türk-Macar Kültür Yılı olmasından dolayı da ziyaretçi sayısı artacak, yabancı turistlerin yapacağı uçuşların 5-6 binlere çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bölgeye yapılan yatırımların Uçmakdere'ye daha fazla ziyaretçi çektiğini ifade eden Hacıoğlu, paraşüt yapmayı sevenlerin Trakya'daki gözdesinin Uçmakdere olduğunu belirtti.

-"Burada yaptığımız uçuş bizim için çok özel buraya gelmekten çok keyif aldım"

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'nin her mevsim paraşüt tutkunlarını ağırladığını söyledi.

Uçmakdere'nin artık Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerdeki paraşüt tutkunlarınca da bilindiğini belirten Aksoy, "Baharla birlikte insanlar akın akın buraya gelmeye başladı. Güzel havayı fırsat bilenler buranın tadını çıkarıyor. Hem uçuş yapanlar oluyor hem de eğitim yapanlar oluyor. Rüzgarın güzel olması daha fazla uçuş yapma imkanı sağlıyor. Buraya yapılan hizmetlerin ve yatırımların artması buraya daha fazla ziyaretçi çekiyor." dedi.

Aksoy, Bulgaristan, Yunanistan gibi yakın ülkelerin yanı sıra İran, Katar, Umman gibi ülkelerden de zaman zaman yamaç paraşütü için Uçmakdere'yi tercih edenlerin olduğunu dile getirdi.

Manisa'dan gelen Hacer Baş da Uçmakdere'de doğanın tadını çıkardıklarını ifade etti.

Baş, Uçmakdere'den güzel anılarla ayrılacaklarını belirterek, "Çok güzel bir uçuş yaptık. Burada her mevsim uçuş yapmak güzel." diye konuştu.

İranlı Maryam Mahmoudi ise yamaç paraşütünün Uçmakdere'de çok keyifli olduğunu dile getirerek, "Burasının İstanbul'a yakın olması dolayısıyla ulaşım çok kolay. Burada yaptığımız uçuş bizim için çok özel, buraya gelmekten çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

İlk defa yamaç paraşütü yapan Sema Yıldız da herkesin Uçmakdere'ye gelip yamaç paraşütü yaparak, buranın eşsiz güzelliğinin tadını çıkartması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Bulgaristan Yunanistan Orta Doğu Tekirdağ İstanbul İran Turizm Spor Güncel Haberler

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