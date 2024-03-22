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Bulgaristan Vatandaşının Türkiye'ye Getirdiği Anabolik Steroidler Ele Geçirildi

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Türkiye'ye günübirlik olarak ziyarete gelen Bulgaristan vatandaşının aldığı anabolik steroid ilaçlar Kaptan Andreevo Karakolunun gümrük memurları tarafından ele geçirildi.

Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Gümrük Karakolunun gümrük memurları, kontrol noktasında Bulgaristan plakalı bir arabanın denetimi sırasında 425 paket tıbbi ürüne el koydu. Araçta, beyan edecekleri bir şey olmadığını belirten Bulgaristan vatandaşı sürücü ve kadın yolcusu, Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat etti. Araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi. Gümrük görevlileri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün sahip olduğu valiz ve sırt çantasındaki kıyafetlerin altında çok sayıda tıbbi ürün ele geçirildi. Bir kısmı anabolik steroid olan enjeksiyon solüsyonları, ampuller ve farklı amaçlara yönelik tabletlerin yer aldığı 425 paket bulundu.

Kaçak ilaçlara el konulurken, ilaçları getiren kişiye Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan Türkiye 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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