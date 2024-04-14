Edirne'de 5 Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yasadışı yolarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 5 Mısır uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimler esnasında Lalapaşa ilçesi Demirköy köyü sınırları içerisinde devriye faaliyeti esnasında yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 5 Mısır uyruklu düzensiz kaçak göçmen, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE