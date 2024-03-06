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Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov'un istifası kabul edildi

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Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Nikolay Denkov'un istifasını oybirliğiyle kabul etti. Denkov'un istifa talebi oylamaya sunuldu ve 216 milletvekili tarafından oybirliğiyle onaylandı. Anayasaya göre Denkov hükümeti, yeni bir hükümet kurulup güvenoyu alana kadar göreve devam edecek.

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Nikolay Denkov'un dün sunduğu istifasını oybirliğiyle kabul etti.

Parlamento, Başbakan Denkov'un istifa talebini oyladı.

Mecliste oylamaya katılan 216 milletvekili, Denko'un talebini oybirliğiyle onayladı.

Anayasaya göre Denkov hükümeti, yeni bir hükümet kurulup güvenoyu alana kadar göreve devam edecek.

İktidar koalisyonunda süren iç anlaşmazlıklar yüzünden Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı arasındaki yeni koalisyon müzakereleri, 8 Mart'ta başlayacak.

Müzakerelerin tamamlanması durumunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in GERB'in başbakan adayı olarak göstereceği Mariya Gabriel'e kabine kurma görevini vermesi öngörülüyor.

GERB partisi ile PP-DB ittifakı arasında yapılan mutabakata göre 9 ay görev süreli hükümet kurulması öngörülüyordu.

PP-DB'den Denkov, 9 aylık görevinin ardından istifa ederken rotasyon gereği GERB'den Gabriel'in başbakan olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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