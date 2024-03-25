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Bulgaristan Başbakan Adayı Mariya Gabriel Adaylıktan Çekildi

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Parlamentoda en büyük grubu bulunan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin başbakan adayı Mariya Gabriel, adaylıktan çekildi.

Gabriel, adaylıktan çekilme kararını Parlamentoya yazılı bildirdi.

Basına açıklama yapan Gabriel, GERB Partisi adına Parlamentoda grubu bulunan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı ile son günlerde yürüttüğü koalisyon müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

GERB Partisinin, hükümet kurma girişimleri konusunda geri adım atması sonucu ülkenin erken Parlamento seçimlerine gitmesi bekleniyor.

Gabriel, 6 Mart'ta istifa eden Başbakan Nikolay Denkov'un hükümetinde başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Denkov'un istifasından sonra 18 Mart'ta Parlamentoda en büyük grubu bulunan GERB Partisinin başbakan adayı Gabriel'e hükümeti kurma görevini vermişti.

Gabriel, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Radev'e 19 bakandan oluşan kabine taslağını sunmuştu.

Ancak öngörülen koalisyon formatında taraf olan PP-DB'den 11 bakan adayı, "Gabriel'in kendilerini sormadan kabineye dahil ettiği" gerekçesiyle isimlerini listeden geri çekti.

İlerleyen zamanda taraflar arasında kapalı kapılar ardında süren istişarelerin sonucunda mutabakat sağlanamaması üzerine GERB'in hükümet kurma çalışmaları sonuç vermedi.

Anayasal süreç

Anayasal prosedüre göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni erken seçim tarihi belirlemeden önce parlamentodaki sırasıyla ikinci en büyük gruba ve ardından üçüncü siyasi güce hükümet kurma şansı tanımak zorunda.

Radev'in ikinci kabine kurma görevini PP-DB'ye vermesi bekleniyor.

GERB lideri Boyko Borisov, mevcut parlamento formatında başka hiçbir kabine taslağına destek vermeyeceklerini bildirdi. Borisov, partisinin erken seçime gitmeyi tercih ettiğini belirtti.

GERB ile PP-DB'nin koalisyon ortağı olduğu Nikolay Denkov Hükümetini dışarıdan destekleyen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Eş Başkanı Delyan Peevski, partisinin de erken seçim istediğini açıkladı. Peevski de mevcut parlamentoda kurulabilecek başka bir kabineye destek vermeyeceklerini kaydetti.

Ülkedeki siyasi arenada köklü değişiklik olmazsa yeni erken seçimlerin 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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