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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Sigara Yakalandı

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında yapılan kontrollerde, peletler arasına gizlenmiş 116 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Belarus vatandaşı olan sürücü, peletleri Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Çek Cumhuriyeti'ne taşıdığını belirtti.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan Kaptan Andrevo Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde katı yakıt peletler arasına konulan 116 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı.

Kapıkule'den geçip Bulgar Sınır Kapısı'na gelen ve tırda yakıt olarak kullanılan pelet yükü olduğunu belirten Belarus vatandaşı olan sürücü, ısınma amaçlı peletleri Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Çek Cumhuriyeti'ne taşıdığını açıkladı.

Araç, taşınan kargoda şüpheli yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde pelet çuvallarının arasına karton ve kutu sigaraların saklandığı tespit edildi.

Belarus vergi etiketi taşıyan çeşitli markalara ait toplam 116 bin 150 paket sigara bulundu. Yaklaşık olarak 440 bin euro değerinde tüketim malına el konuldu. Yapılan yakamla sonrası Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çek Cumhuriyeti Bulgaristan Türkiye Belarus Edirne 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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