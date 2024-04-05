Melisa Sert, Sofya Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Uluslararası Cimnastik Federasyonu ve Bulgaristan Ritmik Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Sofya Ritmik Cimnastik Dünya Kupası 2 Nisan tarihinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. Kupaya katılan ritmik cimnastik milli takım kafilesinde yer alan Antalyaspor'un başarılı sporcusu Melisa Sert, Bulgaristan'da altın madalya kazandı.

Sofya Arena'da düzenlenen organizasyonun Grup Serisi kategorisinde podyuma çıkan Ay-yıldızlı cimnastikçilerden biri olan Melisa Sert, milli sporcular ile birlikte 3 kurdele - 2 top aleti finalinde 27 bin 200 puan toplayarak altın madalyaya uzanan isimlerden oldu.

Milli takımın çeşitli kategorilerde madalyalar toplamaya devam ettiği Sofya Ritmik Cimnastik Dünya Kupası, 7 Nisan tarihinde sona erecek. - ANTALYA