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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Mariya Gabriel'i hükümeti kurmakla görevlendirdi

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, GERB Partisi'nin başbakan adayı Mariya Gabriel'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. Gabriel, kabinesini oluşturmak için 7 gün sürecek.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Parlamentoda en büyük grubu bulunan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin başbakan adayı Mariya Gabriel'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığındaki törende Cumhurbaşkanı Radev tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen, kabinesini oluşturmak üzere 7 günü bulunan Gabriel, "Bu görevi sorumlulukla üstleniyorum. Bulgaristan'ın paylaşılmış sorumluluk taşıyan, istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var." dedi.

Gabriel, Cumhurbaşkanlığından çıkışında kuracakları koalisyon hükümetinde GERB Partisinin koalisyon ortağı olacak Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı ile iktidar mutabakatı imzalamak üzere biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.???????

GERB Partisinin PP-DB'ye sunduğu kabine taslağında 6 bakanın GERB'den, 11 bakanın da PP-DB'den olacağı duyuruldu.

Bu taslağa göre, Gabriel'in hem Başbakan hem Dışişleri Bakanı, Nikolay Denkov'un da Avrupa Konularından Sorumlu Başbakan Yardımcısı olması öngörülüyor.

Gabriel, 5 Mart'ta istifa eden Başbakan Nikolay Denkov'un hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yapıyordu.

Hükümette rotasyon süreci

GERB Partisinin PP-DB ile 6 Haziran 2023'te kurduğu koalisyon hükümeti, belirlenmiş 9 aylık görev süresini tamamladıktan sonra 5 Mart'ta istifa etmişti.

O zamanki koalisyon mutabakatında belirlenen "rotasyona" göre, Başbakan Denkov'un görevini kendi hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabirel'e 9 aylık yeni dönem için devretmesi öngörülüyordu.

Koalisyon ortakları arasında Gabriel'in başbakan olacağı yeni hükümet için son günlerde kapalı kapılar ardında süren istişarelerin gergin geçtiği ifade ediliyor.

Denkov hükümetinde GERB Partisini temsil eden tek bakan Gabriel olmuştu.

İstişarelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Bulgaristan'da yeniden erken seçime gidilebilir.

Kaynak: AA / Güncel

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