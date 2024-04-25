Çanakkale Boğazı gemi yangını SON DURUM! Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı mı?

Çanakkale Boğazı gemi yangını son durum! Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Çanakkale Boğazı gemi yangını söndürüldü mü, yangın neden çıktı merak ediliyor. İşte Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı mı? Detaylar haberimizde!

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ YANGINI

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı sahil güvenlik botu ile kıyıya çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.