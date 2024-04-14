Bulgaristan Başbakanı Orta Doğu'daki Durumu Değerlendirdi

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, İran'ın İsrail'e saldırısından ötürü Orta Doğu'daki durumu değerlendirdiklerini ve gelişmeleri izlediklerini bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Glavçev, Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov ve bazı bakanlarla çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Glavçev, " Bulgaristan'ın ulusal güvenliğine yönelik acil bir tehdit söz konusu değil. Hükümetimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. İhtiyaç durumunda gerekli adımları atmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da İran ve İsrail'deki diplomatik temsilciliklerde iletişim hatlarının açıldığını ve bu ülkelerde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının güvenliği için gerekenin yapılacağını duyurmuştu.