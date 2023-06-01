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Pamukkale'de Şiddetli Yağış Sonrası Sel: Ev ve Araçlar Sular Altında Kaldı, Hayvanlar Telef Oldu

Pamukkale'de Şiddetli Yağış Sonrası Sel: Ev ve Araçlar Sular Altında Kaldı, Hayvanlar Telef Oldu

Güncel Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel baskınında ev ve araçlar sular altında kaldı, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar telef oldu. Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına koşan ekipler, bölgede oluşan yaraların sarılması için çalışmalara başladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel baskınında ev ve araçlar sular altında kaldı, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar telef oldu.

Denizli'de öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de sel baskınlarına neden oldu. Dolu ve sel baskınlarının büyük yıkıma neden olduğu merkezlerin başında Pamukkale ilçesine bağlı kırsal Akköy Mahallesi geldi. Şiddetli yağışın ardından mahallenin ortasından geçen dere yatağı taştı. Sel baskınları nedeniyle dere kenarında bulunan ev ve araçlar sular altında kalırken, ahırlarda mahsur kalan çok sayıda hayvan telef oldu. Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına koşan ekipler, bölgede oluşan yaraların sarılması için çalışmalara başladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler

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