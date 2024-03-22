Ümit Özdağ, Denizli'de esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Partisinin Denizli İl Başkanlığı binasını ziyaret eden Özdağ, burada yaptığı konuşmada yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını, Türkiye'yi ilçe ilçe gezmeye devam ettiklerini söyledi.

Gittikleri her yerde partilerinin yükseliş içinde olduğunu gördüğünü söyleyen Özdağ, "Türk halkının desteğini nasıl güçlü bir şekilde aldığımızı memnuniyetle görüyoruz. Zafer Partisinin yükselişi hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçek haline dönüştü. Çünkü Zafer Partisi, Türk milletinin gerçek taleplerini siyasete taşıyan partidir." diye konuştu.

Bayramyeri'nde esnafı ziyaret eden Özdağ, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda partisinin Pamukkale Belediye Başkan adayı Osman Tercan ve Merkezefendi Belediye Başkan adayı Yusuf Eren Çetin için vatandaşlardan destek istedi.

Özdağ, daha sonra Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi.