Denizli'de yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir merkezindeki ikametine gitmek isteyen Mehmet Dağ (59), minibüslere binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaşlı adamın yaya geçidi bulunmayan yol üzerinde ilerlediği esnada M.Ç, idaresindeki 20 F 2462 plakalı otomobiliyle çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Dağ'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Dağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırılırken, sürücü M.Ç, gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Dağ'ın her gün Cankurtaran Mahallesine geldiği ve mahallede gündelik işlerden yaparak yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Kaza yerine gelen Dağ'ın yakınları her gün yol kenarındaki benzinlik istasyonuna motosikletini bırakarak yolun karşısından minibüslere bindiğini ifade etti. - DENİZLİ