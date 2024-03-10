DEM Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Pamukkale adayı Ayşe Levzan Süzük kimdir?

Dem Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Denizli Pamukkale adayı Ayşe Levzan Süzük kimdir?

DEM PARTİ DENİZLİ PAMUKKALE ADAYI AYŞE LEVZAN SÜZÜK KİMDİR?

Ayşe Levzan Süzük 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Denizli Pamukkale Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Denizli Pamukkale adayı Ayşe Levzan Süzük mühendistir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz