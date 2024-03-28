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Denizli'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaşlı Adama Otomobil Çarptı

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Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan hasta hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki 20 ACP 570 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Akyol'a (89) çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Akyol, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan Mehmet Akyol, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Denizli Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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