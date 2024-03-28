Denizli'de yaşlı adama otomobil çarptı

Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki 20 ACP 570 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Akyol'a (89) çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Akyol, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan Mehmet Akyol, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ