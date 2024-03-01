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Denizli'de Hastane Kafeteryasında Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

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Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan kafeteryada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesindeki kafeteryada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç, hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde 15 boş kovan bulundu.

Öte yandan, yaralıların hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.

Valiliğin açıklaması

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pamukkale Üniversitesi Hastane bahçesindeki kafeterya kısmında, ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan şahıslar hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada kimliği belirsiz 2 kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanındaki 6 kişi yaralanmış olup, yaralıların tedavileri PAÜ Hastanesinde yapılmaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

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