Yeşilay Denizli Şubesi 11. Bisiklet Turunda Bisiklet Severlerle Buluşuyor

Yeşilay Denizli Şubesi, 11. Yeşilay Bisiklet Turunda bisiklet severler ile buluşuyor.

Yeşilay, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu'nun 11'incisini 05 Mayıs Pazar günü düzenliyor. 81 ilde aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Denizli'de de bisikletlileri bekliyor. Yeşilay Denizli Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur saat 09.30'da Pamukkale Uyum Otel önünden başlayacak olup yaklaşık 5 km'lik bir mesafede gerçekleşecek.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, "Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ