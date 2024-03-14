İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Türkay Berberoğlu kimdir? İYİ Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı Türkay Berberoğlu kimdir?

İYİ PARTİ DENİZLİ PAMUKKALE ADAYI KİM?

İYİ Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Türkay Berberoğlu oldu.

TÜRKAY BERBEROĞLU KİMDİR?

1971 yılında Denizlinin Çal ilçesinde memur bir ailenin ilk çocuğu olarak

dünyaya geldim. Evli ve iki çocuk babasıyım. İlk, orta ve liseyi Denizli'de

okudum. 1988 yılında şimdiki adı Denizli Lisesi olan koca Mektep'ten mezun oldum.

1995 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesinden mezun olup aynı üniversiteden yüksek lisansımı tamamlayıp Uzman Veteriner Hekim ünvanını aldım. Mesleğe basladığım 1995 yilından itibaren Denizli ilimizde ve çevre illerde küçükbas ve büyükbaş hayvancılığa verilecek hizmet kalitesini yükseltebilmek ve sektörde daha iyi hizmet verebilmek adına 1999 yılında ÖZEL DENİZLİ HAYVAN HASTANESi'ni kurdum.

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• 2012 - 2022 yillar arasinda bes dönem (10 Yıl) DENİZLİ VETERİNER HEKİMLER ODASI BASKANI olarak görev yaptım.

• 2022 Yılında TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ 2. baskan olarak göreve geldim, halen aktif olarak devam etmekteyim.

Siyasi hayatıma ise kurulduğu günden bu yana IYI PARTI'de

• DENİZLİ IYİ PARTİ KURUCU ÜYELİĞİ

• STK DİVAN BAŞKANLIĞI

• TARIM VE HAYVANCILIK DIVAN BAŞKANLIĞI

• İYİ PARTİ DENİZLİ İL 2. İL BAŞKANI

• İYİ PARTİ PAMUKKALE İLÇE TESKİLAT BAŞKANLIĞI

• İYİ PARTİ PAMUKKALE ILÇE BAŞKANLIĞI

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Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna Bağlı Denizli Atlı Okçuluk Spor Kulübünü Kurdum.

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Denizli Demirat Motorsiklet Sürücüleri Kulüp üyesi olarak ülkemizdeki

tüm sehirleri karış karış motorsiklet ile gezerek ülkemin nasıl eşsiz bir

Çoğrafya ya Sahip Olduguna Bir Kez Daha Şahit Oldum.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.