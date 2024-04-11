Denizli'de viyadükte otomobil düştü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Üçgen kavşağındaki viyadükte seyir halindeki otomobil, aşağı düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Üçgen Köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre viyadükte seyir halinde olan 20 EF 567 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil viyadükten altgeçide düştü. Altgeçidin ortasında bulunan bariyerlerin üzerine düşen otomobilde bulunan srürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle üçgende trafik durma noktasına geldi. - DENİZLİ