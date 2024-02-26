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Denizli'de Ormanda Kaybolan Şahıs Aranıyor

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanlık alanda kaybolduğu ihbar edilen şahıs, ekipler tarafından 24 saattir aranıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanlık alanda kaybolduğu ihbar edilen şahıs, ekipler tarafından 24 saattir aranıyor.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan 37 yaşındaki Süleyman Özsoydan'a (37) ulaşamayan yakınları, dün saat 14.13 sıralarında kayıp başvurusunda bulundu. Alınan ihbarın ardından AFAD Denizli İl Müdürlüğü, Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK), AKUT ve gönüllü kuruluşların yanı sıra güvenlik güçlerinin katılımıyla Özsoydan'ı bulmak için çalışma başlattı.

Bağbaşı Mahallesi'nin üst kesimleri, teleferik ve Çamlık Mesire Alanı bölgesinde yapılan aramalarda henüz bir neticeye ulaşamadığı kaydedildi. Arazide yapılan arama çalışmalarının yanı sıra bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile mesire alanındaki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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