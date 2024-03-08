Denizli'de 15 Gün Sonra Ölü Bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kötü ihbarı üzerine çilingir yardımıyla girilen evde, 15 gün önce öldüğü tahmin edilen yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, 72 yaşındaki Süreyya Ata'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından dairenin balkonundan aşağıya indirildi. 15 gün ölçe ölmüş olabileceği belirtilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ