Osman Tercan kimdir? Zafer Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Osman Tercan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Osman Tercan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Osman Tercan kimdir? Zafer Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Osman Tercan nereli? Detaylar haberimizdedir…

OSMAN TERCAN KİMDİR?

Osman Tercan, Türk siyasetçi ve Zafer Partisi üyesidir. 2023 Genel Seçimleri'nde Zafer Partisi'nden milletvekili adayı olmuş ve daha sonra partisi tarafından Pamukkale Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.

Osman Tercan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.