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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: Hasta Ziyaretleri Durduruldu

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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantini önünde meydana gelen silahlı saldırı sonrası, hastane yönetimi hasta ziyaretlerini bir süreliğine durdurdu. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantini önünde bugün meydana gelen silahlı saldırı sonrası, hastane yönetimi aldığı hasta ziyaretlerini bir süreliğine durdurdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hastane bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırı sonucunda 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerine gelerek kantin çevresinde güvenlik şeridi geçti. Güvenlik açısında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, son dakika kararı alarak hastane ziyaretlerini bir süreliğine ziyaretçilere kapattı. Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güvenlik sebebiyle bir süreliğine hastanemize ziyaret yasaktır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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