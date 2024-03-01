Denizli'de Hastane Kafeteryasında Silahlı Saldırı: 7 Yaralı
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan kafeteryada silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu 7 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.