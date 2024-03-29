Van İşitme Engelliler Şampiyon Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Van temsilcisi, Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-20, ikinci ve üçüncü periyodunu da 25-21 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonada dereceye giren oyunculara kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.