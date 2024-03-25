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Denizli'de ev yangınında 4 kişi mahsur kaldı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 4 kişi mahsur kaldı.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların kokusuyla olayı fark eden ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının hızlı yayılmasıyla evde bulunan 4 kişi içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen ev sakinleri sağlık ekiplerine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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