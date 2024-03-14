Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSNÜ ORHUN İKİZ KİMDİR?

Hüsnü Orhun İkiz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.