Denizli'de firari hükümlü yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri İncilipınar Parkı çevresinde şüphe üzerine kimlik sormak istediği sırada kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Yapılan kimlik tespitinde şahsın 17 farklı suçtan aranmasının bulunduğu, "dolandırıcılık", "kasten öldürme ve yaralama", hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.