ERDOĞAN: HER YERDE HER DURUMDA NEFRETİNİ KUSAN BİR KESİM MEVCUT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantı ile Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, " Yaklaşık 7 buçuk kilometrelik Pınarhisar ve 3 kilometrelik Çakıllı çevre yollarıyla birlikte projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Alt geçitleri, hemzemin kavşakları ve sanat yapılarıyla hizmete açtığımız çevre yolları, Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına da katkıda bulunacaktır. Açılışını yaptığımız yollarda hem taşımacılık yapan şoförlerimiz hem bölgede yaşayan vatandaşlarımız konforlu, güvenli, hızlı bir seyahat imkanına kavuşacaktır." dedi.

"VAKİTTEN 93 MİLYON AKARYAKITTAN 35 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK"

"CEZAEVLERİ ZALİMLER İÇİN HAPİSHANE MAZLUMLAR İÇİN TAŞ MEDRESEDİR"

"NEFRETİNİ KUSAN BİR KESİM MEVCUT"

Görüntü dökümü:

-Tören alanından görüntüler

Demirören Haber Ajansı / Güncel