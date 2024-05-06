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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, El Burhan'a oğlunun Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan'a oğlunun Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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